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عضو تنفيذية التحرير الفلسطينية: شعبنا لديه الوعى الكافى لمواجهة مخططات المحتل

الجمعة، 13 أبريل 2018 03:10 ص
عضو تنفيذية التحرير الفلسطينية: شعبنا لديه الوعى الكافى لمواجهة مخططات المحتل زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


غزة أ ش أ
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قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زكريا الأغا، إن الشعب الفلسطينى أصبح لديه الوعى الكافى والثقافة لمواجهة مخططات المحتل الإسرائيلى، وإن سياسة التجهيل التى يحاول الاحتلال تطبيقها لن تمر.

جاء ذلك خلال المهرجان الذى نظمته اللجنة الشعبية للاجئين فى مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة مساء الخميس، بعنوان "العودة و القدس" إعلانا عن بدء فعاليات التذكير بذكرى النكبة رقم (70) ، وتكريم الطلبة المتفوقين فى مدارس وكالة الغوث (الأونروا) والبالغ عددهم 1777 طالبا وطالبة.

وشدد الاغا على أن دائرة شؤون اللاجئين ومنذ تأسيسها تسعى دوما لخدمة قضية اللاجئين وتساهم بشكل كبير فى زرع روح العطاء والفداء عند أبناء الشعب.

وطالب وكالة الغوث الدولية بالاستمرار فى اعتماد المنهاج الفلسطينى الذى تعتمده وزارة التربية والتعليم ، منوها الى أن سياسة التجهيل التى يحاول الاحتلال الاسرائيلى تطبيقها لن تمر وأن أبناء الشعب أصبح لديهم الوعى الكافى والثقافة لمواجهة مخططات المحتل الغاشم.

وأوضح أنه وللسنة الثامنة على التوالى تقوم دائرة شؤون اللاجئين بتوزيع مكافأة مالية على الطلاب المتفوقين والبالغ عددهم هذا العام (10.070) طالبا فى محافظات قطاع غزة و (6500) طالبا فى الضفة الغربية ، بالإضافة إلى تكريم (470) طالبا وطالبة من العائدين من الدول العربية.

 


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