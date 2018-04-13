عباس يدين إقدام مستوطنين على إحراق مسجد قرب نابلس شمال الضفة الغربية







أ ش أ

أدان الرئيس الفلسطينى محمود عباس، إقدام مستوطنين إسرائيليين على إحراق مسجد فى بلدة عقربا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وقيامهم بخط شعارات عنصرية على جدرانه.

وقال عباس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إنها ليست المرة الأولى التى يقوم بها المستوطنون بحرق مساجد وكنائس فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وهذا يؤكد أن الجرائم الخطيرة التى يقوم بها المستوطنون الإرهابيون إنما تتم تحت بصر وحماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى، وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أنها ستتوجه إلى كافة المؤسسات الدولية ذات العلاقة، من أجل ضمان معاقبة هؤلاء الإرهابيين وتوفير حماية للأماكن الدينية ولأبناء الشعب الفلسطينى.