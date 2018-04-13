ضبط 10 أطنان أعلاف مجهول المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية

ضبط 10 أطنان أعلاف مجهول المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفيةالجمعة، 13 أبريل 2018 10:22 ص
حملة تموينية -أرشيفية
إضافة تعليق
شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة .
أسفرت الحملة، عن ضبط 10 طن أعلاف مجهولة المصدر، كما تم تحرير24 محضر نقص وزن الخبز عن الأوزان المقررة للخبز المدعم، وتحرير 19 محاضر مواصفات، و6 محاضر تصرف بدون وجه حق فى الدقيق المدعم، و14 توقف عن الإنتاج بدون إذن.
إضافة تعليق
الحكومة تتخلص من وحش المركزية.. "اليوم السابع" ينشر تفاصيل "التخطيط الموحد".. الدولة تنمح القرى والأحياء حق اختيار مشاريعهم.. والرئيس يقود الأعلى للتخطيط لوضع خطط التنمية المستدامة.. والتخطيط تتابع التنفيذ
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة