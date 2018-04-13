ضبط 10 أطنان أعلاف مجهول المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية







المنوفية _ محمد فتحى

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة .

أسفرت الحملة، عن ضبط 10 طن أعلاف مجهولة المصدر، كما تم تحرير24 محضر نقص وزن الخبز عن الأوزان المقررة للخبز المدعم، وتحرير 19 محاضر مواصفات، و6 محاضر تصرف بدون وجه حق فى الدقيق المدعم، و14 توقف عن الإنتاج بدون إذن.