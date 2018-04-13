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الجمعة، 13 أبريل 2018 05:22 م
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صور.. مندوب روسيا بمجلس الأمن: كل ما يهم الغرب فقط الإطاحة بحكومة الأسد

الجمعة، 13 أبريل 2018 04:40 م
صور.. مندوب روسيا بمجلس الأمن: كل ما يهم الغرب فقط الإطاحة بحكومة الأسد مندوب روسيا بالأمم المتحدة


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أعلن السفير الروسى لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبنزيا الجمعة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى حول سوريا دعت إليه موسكو، أن "كل ما يهم "الغرب" هو إسقاط الحكومة السورية".

وقال السفير الروسى متسائلا عن المشروعية الدولية لشن ضربات عسكرية محتملة على سوريا: "لماذا تزرعون الفوضى فى الشرق الأوسط؟ وحده مجلس الأمن يملك سلطة اتخاذ إجراءات" ضد سوريا إذا تأكد استخدام السلاح الكيميائي.

السفير الروسى لدى الأمم المتحدة
السفير الروسى لدى الأمم المتحدة

فاسيلى نيبنزيا
فاسيلى نيبنزيا

 


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