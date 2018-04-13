صور.. تظاهرات فى ماليزيا تضامنا مع فلسطين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلى

صور.. تظاهرات فى ماليزيا تضامنا مع فلسطين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلىالجمعة، 13 أبريل 2018 11:53 ص
تظاهر مواطنى ماليزيا
إضافة تعليق
تظاهر عدد من المواطنيين فى العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الجمعة، تضامنا مع الفلسطينين ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحقهم على حدود غزة.
وجاءت التظاهرات خارج السفارة الأمريكية بعد صلاة الجمعة.
وفى سياق متصل أوضحت مصادر إعلامية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت الرصاص الحى على المشاركين فى الجمعة الثالثة لـ"مسيرة العودة الكبرى"، التى تم تنظيمها بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض.
ويستعد المواطنون فى قطاع غزة للمشاركة فى مسيرات العودة للجمعة الثالثة على التوالى، والتى أطلق عليها اسم جمعة "رفع علم فلسطين وحرق علم إسرائيل".
تظاهرات الماليزيين
جانب من التظاهرات
الأعلام الفلسطينية خلال التظاهرات
تظاهر مواطنى ماليزيا دعما للقضية الفلسطينية
جانب من تظاهرات مواطنى ماليزيا
إضافة تعليق
الحكومة تتخلص من وحش المركزية.. "اليوم السابع" ينشر تفاصيل "التخطيط الموحد".. الدولة تنمح القرى والأحياء حق اختيار مشاريعهم.. والرئيس يقود الأعلى للتخطيط لوضع خطط التنمية المستدامة.. والتخطيط تتابع التنفيذ
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة