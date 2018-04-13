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صور.. تظاهرات فى ماليزيا تضامنا مع فلسطين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلى

الجمعة، 13 أبريل 2018 11:53 ص
صور.. تظاهرات فى ماليزيا تضامنا مع فلسطين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلى تظاهر مواطنى ماليزيا


كتب: محمد الأحمدى – تصوير (أ ف ب)
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تظاهر عدد من المواطنيين فى العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الجمعة، تضامنا مع الفلسطينين ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحقهم على حدود غزة.

وجاءت التظاهرات خارج السفارة الأمريكية بعد صلاة الجمعة.

وفى سياق متصل أوضحت مصادر إعلامية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت الرصاص الحى على المشاركين فى الجمعة الثالثة لـ"مسيرة العودة الكبرى"، التى تم تنظيمها بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض.

ويستعد المواطنون فى قطاع غزة للمشاركة فى مسيرات العودة للجمعة الثالثة على التوالى، والتى أطلق عليها اسم جمعة "رفع علم فلسطين وحرق علم إسرائيل".

تظاهرات الماليزيين
تظاهرات الماليزيين

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

الأعلام الفلسطينية خلال التظاهرات
الأعلام الفلسطينية خلال التظاهرات

 

تظاهر مواطنى ماليزيا دعما للقضية الفلسطينية
تظاهر مواطنى ماليزيا دعما للقضية الفلسطينية

 

جانب من تظاهرات مواطنى ماليزيا
جانب من تظاهرات مواطنى ماليزيا

 


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