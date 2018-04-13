روسيا تأمل ألا يتجرأ أحد على مغامرة فى سوريا وفق السيناريو الليبى أو العراقى

روسيا تأمل ألا يتجرأ أحد على مغامرة فى سوريا وفق السيناريو الليبى أو العراقىالجمعة، 13 أبريل 2018 02:13 م
لافروف وزير الخارجية الروسى
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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن بلاده تأمل فى ألا يتجرأ أحد على المغامرة فى سوريا، بتكرار السيناريو الليبى أو العراقى.
وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفى بموسكو اليوم /الجمعة/ - إن "التجاوزات البسيطة يمكن أن تؤدى إلى موجات جديدة من المهاجرين إلى أوروبا والعديد من المظاهر الأخرى التى لا نحتاجها"، موضحا أن روسيا وجيرانها الأوروبيين لا يرغبون فى ذلك على الإطلاق.
وفيما يتعلق بتسميم العميل المزدوج سيرجى سكريبال وابنته فى بريطانيا، قال لافروف "إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكد فقط التركيبة الكيميائية للمادة، التى تسمم بها سكريبال وابنته"، مشيرا إلى أن هذه المادة غير واردة فى قائمة الأسلحة الكيميائية المحظورة.
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