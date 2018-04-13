حزب الله يستبعد حربا واسعة بسبب سوريا

حزب الله يستبعد حربا واسعة بسبب سورياالجمعة، 13 أبريل 2018 10:45 ص
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله
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قال نعيم قاسم نائب زعيم جماعة حزب الله اللبنانية فى مقابلة صحفية اليوم الجمعة، إن حزب الله يستبعد أن تتطور الأزمة في سوريا إلى اشتباك مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا أو "إلى حالة حرب واسعة".
وقال قاسم فى مقابلة مع صحيفة الجمهورية اللبنانية "الظروف لا تشير بحصول حرب شاملة أو مواجهة متدحرجة إلا إذا فقد ترامب ونتنياهو صوابهما كليا".
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