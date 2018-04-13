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حزب الله يستبعد حربا واسعة بسبب سوريا

الجمعة، 13 أبريل 2018 10:45 ص
حزب الله يستبعد حربا واسعة بسبب سوريا الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله


بيروت (رويترز)
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قال نعيم قاسم نائب زعيم جماعة حزب الله اللبنانية فى مقابلة صحفية اليوم الجمعة، إن حزب الله يستبعد أن تتطور الأزمة في سوريا إلى اشتباك مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا أو "إلى حالة حرب واسعة".

وقال قاسم فى مقابلة مع صحيفة الجمهورية اللبنانية "الظروف لا تشير بحصول حرب شاملة أو مواجهة متدحرجة إلا إذا فقد ترامب ونتنياهو صوابهما كليا".

 


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