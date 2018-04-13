"تيريزا ماى" و"ترامب" يعملان على صياغة رد دولى ضد سوريا







لندن (رويترز)

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، الخميس، إنها اتفقت مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على ضرورة صياغة رد دولى للردع عن استخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا.

وتحدث ترامب وماى بعد أن أيد كبار أعضاء حكومتها اتخاذ إجراء لم يحددوه بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا لمعالجة استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية.

وقال مكتب ماى فى بيان عقب أن تحدث الزعيمان "اتفقا على ضرورة ألا يمر استخدام الأسلحة الكيماوية دون رد وعلى الحاجة إلى ردع نظام الأسد عن مزيد من استخدام الأسلحة الكيماوية، وأضاف البيان "اتفقا على مواصلة العمل معا عن كثب لصياغة رد دولى" .