انتشار أمنى بمحيط قرية الفطيرة بكوم أمبو بعد استشهاد نقيب خلال مداهمة مجرمين







أسوان ندى سليم

شنت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء فتح الله حسنى، مداهمة أمنية استهدفت عددًا من أوكار المخدرات والأسلحة بقرية الفطيرة بمركز كوم أمبو، اليوم الجمعة، أسفرت عن استشهاد نقيب شرطة عبد الرحمن الصيرفى، 25 عاما، بعد تبادل لإطلاق النيران.

وكشف مصدر أمنى بمديرية أمن أسوان، عن هروب 5 من العناصر الإجرامية خلال اقتحام أحد أوكار المخدرات، كما تم ضبط متهم واحد فقط من العناصر الإجرامية بعد عملية تبادل لإطلاق النيران، وتم التحفظ عليه لحين عرضه على النيابة للتحقيق معه.

وأصيب أيضا الملازم عبد الرحمن جابر عوض، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وانتشرت سيارات الإسعاف بموقع الاشتباكات تحسبا لتجدد تبادل إطلاق النار مرة أخرى.

ويتابع اللواء فتح الله حسنى مدير الأمن، آخر مستجدات الوضع الأمنى من موقع الحادث بمركز كوم أمبو، بعد أن وجه بتكثيف قوات الشرطة لضبط الهاربين، من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمداخل ومخارج القرية لمحاصرة الجناة.



ومن جانبه أوصى مدير الأمن، بسرعة ضبط الجناة والقضاء على العناصر الإجرامية من تجار المخدرات، من خلال فرض السيطرة الأمنية والتعامل مع أقصى درجات الحسم مع الجناة. ومن جانبها رفعت مستشفيات محافظة أسوان، درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أية حالات حرجة، من موقع الحادث، مع توفير كل الاحتياجات والمستلزمات الطبية. فى حين كثفت إدارة المرور من الكمائن المرورية بمختلف مداخل ومخارج مركز كوم أمبو، للاشتباه بالجناه قبل هروبهم خارج القرية.



نقيب شرطة عبد الرحمن الصيرفي