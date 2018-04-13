اليوم.. مدير أمن سوهاج يترأس صلحا بين "بيت حامد" و"بيت محمدين" بقرية الكتكاتة







سوهاج - محمود مقبول

استكمالا لمبادرة سوهاج خالية من الثأر يصل اليوم قطار المصالحات إلى محطة جديدة من محطاته لينهى الحادث الثأرى بين عائلتى “بيت حامد “و"بيت محمدين “ينتمون لعائلة لحرارزه بناحية قرية الكتكاته دائرة مركز ساقلته شرقى محافظة سوهاج.

يترأس الصلح اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وبحضور اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير لفرقة الشرق والعقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والرائد المزمل نافع وكيل الفرع والرائد حلمى حليم رئيس مباحث مركز شرطة ساقلته.

ومن جانبه قال اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فى تصريح خاص لليوم السابع أن تلك المصالحات تأتى فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بالرقى بمستوى المنظومة الأمنية وتكثيف التواجد الأمنى وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن للمواطنين 00 والسعى الجدى لإنهاء الخصومات والحوادث الثأرية صلحاً وتنفيذاً لخطة المديرية فى هذا الشأن.

يرجع الحادث الثأٍى بين أفراد عائلة الحرازوه والمحرر عنه المحضر رقم 8375 جنايات مركز ساقلته لسنة 2009 “بيت حامد “و “بيت محمدين “بناحية الكتكاته دائرة المركز والناجم عن مقتل السيد حسانين حسين حامد ينتمى لبيت حامد واتهم فـى مقتله السيد أحمد عبد الرحمن وآخرين ينتمون لبيت محمدين.

حث أسفرت الجهود من التواصل المستمر والدفع بحكماء القرية وشيوخ الأزهر وأعضاء مجلس النواب ولجنة المصالحات وعواقل العائلتين والعائلات الأخرى بذات الناحية بعقد جلسة صلح بين الطرفين اليوم الجمعة الموافق 13/4/2018 بسرادق يقام بقطعة أرض فضاء بذات الناحية وجارى اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة لتأمين مراسم الصلح،