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الجمعة، 13 أبريل 2018 08:03 ص
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اليوم.. انطلاق انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين فى أسيوط

الجمعة، 13 أبريل 2018 08:00 ص
اليوم.. انطلاق انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين فى أسيوط النقابة العامة للأطباء البيطريين


أسيوط - محمود عجمى
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تنطلق صباح اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، بنادى المهندسين بأسيوط.

وأوضح عبد الحكيم عبد الرحيم مدير نقابة المهندسين بأسيوط، أن النقابة ستفتح أبواب ناديها فى السابعة صباحًا لاستقبال القضاة والمشرفين على الانتخابات، مشيرا إلى أنه تم تجهيز لجنتى التصويت بقاعة النقابة، وتوفير المقاعد اللازمة للناخبين، بالإضافة إلى فتح قاعة كبار الزوار لأعضاء مجلس النقابة والناخبين، كما يتواجد بكل لجنة قاضٍ واثنان من الأطباء البيطريين وإدارى، على أن تبدأ الانتخابات فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً، ويتم فرز أصوات الناخبين فور غلق باب الاقتراع بالانتخابات.

وأضاف الدكتور صلاح الدين محمد إبراهيم، نقيب الأطباء البيطريين بأسيوط، ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة، أن الانتخابات تشهد منافسة قوية بين المرشحين، حيث تجرى الانتخابات على 3 مقاعد على مستوى الجمهورية فوق 15 عامًا، و3 مقاعد على مستوى الجمهورية أقل من 15 عامًا، ومقعد منطقة القاهرة والجيزة فوق 15 عامًا، ومقعد منطقة وسط الدلتا أكثر من 15 عامًا، على ألا يكون من كفر الشيخ، ومقعد غرب الدلتا أكثر من 15 سنة، على ألا يكون من الإسكندرية، ومقعد شرق الدلتا فوق 15 سنة، على ألا يكون من الإسماعيلية، ومقعد شمال الوجه القبلى أقل من 15 سنة، على ألا يكون من الفيوم، ومقعد جنوب الوجه القبلى، فوق 15 سنة، على ألا يكون من سوهاج"، أما مقاعد النقابة الفرعية بمحافظة قنا، فهى: "رئيس النقابة الفرعية على أن يكون مضى على قيده 15 عامًا، وعضوان فوق سن 15 عامًا، وعضوان تحت سن 15 عامًا".


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