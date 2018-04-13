الخارجية الأمريكية: الإيرانيون والروس لا تعنيهم مصلحة سوريا







كتب إبراهيم حسان

حملت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، النظام السورى مسؤولية الهجوم على دوما السورية، وقالت: " ثقتنا عالية بشأن مسؤولية النظام السورى".

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن أمريكا وحلفاؤها مقتنعون بمسؤولية النظام السورى عن هجوم دوما السورية، وتابعت قائلة: "الإيرانيون والروس لا تعنيهم مصلحة سوريا".