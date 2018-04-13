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الخارجية الأمريكية: الإيرانيون والروس لا تعنيهم مصلحة سوريا

الجمعة، 13 أبريل 2018 09:27 م
الخارجية الأمريكية: الإيرانيون والروس لا تعنيهم مصلحة سوريا ترامب وبوتين والحرب فى سوريا


كتب إبراهيم حسان
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حملت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، النظام السورى مسؤولية الهجوم على دوما السورية، وقالت: " ثقتنا عالية بشأن مسؤولية النظام السورى".

 

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن أمريكا وحلفاؤها مقتنعون بمسؤولية النظام السورى عن هجوم دوما السورية، وتابعت قائلة: "الإيرانيون والروس لا تعنيهم مصلحة سوريا".


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هجوم دوما

سوريا




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