الخارجية الأمريكية: الإيرانيون والروس لا تعنيهم مصلحة سوريا

الخارجية الأمريكية: الإيرانيون والروس لا تعنيهم مصلحة سورياالجمعة، 13 أبريل 2018 09:27 م
ترامب وبوتين والحرب فى سوريا
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حملت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، النظام السورى مسؤولية الهجوم على دوما السورية، وقالت: " ثقتنا عالية بشأن مسؤولية النظام السورى".
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن أمريكا وحلفاؤها مقتنعون بمسؤولية النظام السورى عن هجوم دوما السورية، وتابعت قائلة: "الإيرانيون والروس لا تعنيهم مصلحة سوريا".
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