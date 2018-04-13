الإعلام الفلسطينية تدعو اليونسكو إلى وقف عدوان إسرائيل على المساجد

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أدانت وزارة الإعلام الفلسطينية إحراق المستوطنين لمسجد الشيخ سعادة أبو شاهر ببلدة عقربا جنوب نابلس، وكتابة شعارات عنصرية على جدرانه، معتبرة أن هذه الجريمة مواصلة للعدوان على بيوت الله، وإمعانا فى التحريض والعنصرية.

واكدت الوزارة فى بيان اليوم الجمعة، أن حماية جيش الاحتلال للمستوطنين، ودعمه لإرهابهم ينبغى أن تفتح الباب أمام المحاسبة الدولية، على هذه الجرائم التى لا توفر المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتطال حرية العبادة، وتعتدى على عظام الشهداء والموتى كما فى مقابر القدس.

وحثت الوزارة منظمة "اليونسكو" وكافة الأطر المعنية إلى لجم إسرائيل لوقف عدوانها المتصاعد على مساجدنا وكنائسنا، وملاحقتها الأذان بقوانين عنصرية، ومنعها حرية العبادة، واقتحامها المتكرر للمسجد الأقصى المبارك، وعدوانها المحموم على المسجد الإبراهيمى فى الخليل، وما تسميه الضرائب على الكنائس والمقدسات.