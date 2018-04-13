إلغاء رحلة جامعة دمياط إلى الإسكندرية عقب انقلاب أتوبيس يقل العاملين







دمياط عبده عبد البارى

قرر الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط الغاء رحلة العاملين بالجامعة التى كانت مقررة اليوم عقب انقلاب أتوبيس الجامعة الذى كان يقل موظفى الجامعة على الطريق الساحلى الدولى بمحافظة كفر الشيخ ولم يسفر الحادث عن أى إصابات.

فيما عبر موظفى الجامعة عن غضبهم من عدم تعاقد الجامعة مع أتوبيسات من شركات السياحة وتخصيص أتوبيسات الجامعة لنقل المشاركين بالرحلة لمدينة الإسكندرية.

وكانت إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة لجامعة دمياط قد أعلنت فى وقت سابق عن قيام رحلة إلى مدينة الإسكندرية للعاملين بالجامعة وأسرهم، باشتراك 25 جنيهًا للعضو والمرافق من الدرجة الأولى (الزوج والأبناء)، واشتراك الغير من أفراد الأسرة بمبلغ 60 جنيها.