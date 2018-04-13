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أهمية الاستثمار فى البحث العلمى ندوة بكلية العلوم بجامعة المنوفية

الجمعة، 13 أبريل 2018 12:57 م
أهمية الاستثمار فى البحث العلمى ندوة بكلية العلوم بجامعة المنوفية ندوة - أرشيفية


المنوفية - محمد فتحى
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نظم المجمع الإعلامى بشبين الكوم صباح اليوم بمقر كلية العلوم جامعة المنوفية ندوة إعلامية بعنوان الاستثمار الأمثل للبحث العلمى طريق للنمو الاقتصادى.

 

حاضر فى الندوة لفيف من أساتذة ورؤساء الأقسام بكلية العلوم الدكتور محمد توفيق عميد الكلية ورييس قسم الميكروبيولوجى، والدكتور علاء النعناعى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عادل نصار رئيس قسم الكمياء، والدكتور مجدى أبو غزالة رئيس قسم الفيزياء، والدكتور محمد أبو الحسن أستاذ بقسم الجيولوجيا، والدكتور محمود عويضة أستاذ متفرغ بقسم الفيزياء وعميد كلية العلوم الأسبق.

 

وأكد محمد توفيق عميد كلية العلوم أن البحث العلمى يحتاج لمناخ يرعاه وينميه لكى نستطيع أن نصل لمصاف الدول المتقدمة.

 

وأضاف الدكتور مجدى أبو غزالة أن ميزانية البحث العلمى فى مصر ضئيلة للغاية 1% فقط مقارنة بماليزيا تصل لـ9% واليابان تصل لـ22%.

 

وأضاف أنه ينقصنا التمويل والأجهزة أما الأفكار موجودة ونستطيع أن نعمل ونفعل العقول المصرية التى تفوق العقول الأجنبية بمراحل.

 

واختتم الدكتور محمود عويضة عمية كلية العلوم الأسبق أنه لابد من الاستثمار فى الطاقة المتجددة، وأهمية البحث العلمى لا تكمن فقط فى جلب المال، لكن تكمن فى توفير النفقات والتكلفة.


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