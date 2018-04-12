هيئة الصرف الصحى تتسلم محطات الرفع بقرى البرانية فى المنوفية







المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس عبد الحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون، أنه فى ضوء متابعة أعمال الوحدات المحلية بأشمون، تسلمت اليوم هيئة الصرف الصحى، محطات الرفع الصحى، بأربع قرى بالوحدة المحلية بالبرانية، وهى "البرانية - الكوادي - منيل عروس - الغنامية".

وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بحضور النائب صابر عبدالقوى عضو مجلس النواب ورئيس الوحدة المحلية بالبرانية، ومدير عام الجهاز التنفيذى للهيئة، ومدير المشروع بالجهاز، ومسؤلى وفنى الشركات المنفذة.

وأكد الزفزافى، فى بيان له اليوم، على استمرار متابعة كافة الأعمال بالوحدات المحلية، وتقديم خدمات ترضى المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة.