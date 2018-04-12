نائب جامعة الإسكندرية يشكر العمداء على نجاح السوق الخيرى بمطروح







الإسكندرية- هناء أبو العز

قدم الدكتور محمد إسماعيل عبده نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون فرع مطروح خلال انعقاد مجلس الفرع اليوم ، الشكر لعمداء كليات الفرع والجهات والهيئات الداعمة للفرع على نجاح تنظيم السوق الخيرى وملتقى ريادة الأعمال الثانى بمحافظة مطروح خلال الأسبوع الماضى.

ووافق المجلس على صيغة إعلان تعيين المعيدين بكليات السياحة والفنادق ، والطب البيطرى، ورياض الأطفال ، والتمريض ، والتربية ، والزراعة الصحراوية من دفعة عام 2017 طبقاً للخطة الخمسية .

ووافق المجلس على منح درجة ماجستير فى التربية رياض الأطفال ، وترقية معيدة بكلية الطب البيطرى إلى مدرس مساعد.

ووافق المجلس على فتح التسجيلات لمرحلة الدراسات العليا من الخارج بكلية الطب البيطرى بفوكه وذلك تفعيلاً لدور الجامعة فى خدمة المجتمع والارتقاء بالبحث العلمى على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات لإستكمال الموافقات .

كما وافق المجلس على فتح برنامج التدخل المبكر لمرحلة البكالوريوس، وعقد " صالون خبرة المسنين " بكلية رياض الأطفال.