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مهاب مميش: عبور 40 سفينة قناة السويس بحمولة 2.6 مليون طن

الخميس، 12 أبريل 2018 01:25 م
مهاب مميش: عبور 40 سفينة قناة السويس بحمولة 2.6 مليون طن مهاب مميش


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت اليوم الخميس، عبور 40 سفينة، بحمولة 2.6 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.
 
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفن بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم مالطا AL  DAHLA ، بحمولة  200 ألف طن، قادمة من فرنسا، ومتجهة إلى الإمارات.
 
وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الدنماركية MURCLA MAERSK ، بحمولة 219 ألف طن، قادمة من ماليزيا، ومتجهة إلى مصر.
 
          
 
 

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