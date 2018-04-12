مقتل عنصر من كتائب القسام وإصابة آخر فى غارة إسرائيلية على قطاع غزة

مقتل عنصر من كتائب القسام وإصابة آخر فى غارة إسرائيلية على قطاع غزةالخميس، 12 أبريل 2018 06:00 ص
قصف فى غزة - أرشيفية
إضافة تعليق
قتل عنصر فى كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، وأصيب آخر بجروح متوسطة الخطورة، فى غارة شنتها، فجر الخميس، طائرة استطلاع إسرائيلية على موقعهما شرقى مدينة غزة، كما أفادت وزارة الصحة فى القطاع الفلسطينى المحاصر.
وقالت الوزارة، فى بيان، إن "الشهيد محمد حجيلة كان مع مجموعة من المرابطين شرق حى الشجاعية شرق مدينة غزة، وتعرضت نقطة الرباط (المراقبة) للقصف الإسرائيلى، مما أسفر عن استشهاده وإصابة مرابط آخر بجروح متوسطة"، من جهتها، أكدت إسرائيل شن غارات على القطاع، مشيرة إلى أنها نفذتها ردا على نيران اطلقت عبر الحدود بينها وبين قطاع غزة.
إضافة تعليق
"البرلمان" يستجوب "فيس بوك".. نواب يطالبون باستدعاء ممثل الموقع الأزرق تحت قبة البرلمان ومناقشته فى إجراءات حماية بيانات المستخدمين المصريين.. ونائب يقترح تشريع جديد ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بمصر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة