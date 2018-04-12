مقتل عنصر من كتائب القسام وإصابة آخر فى غارة إسرائيلية على قطاع غزة







أ ف ب

قتل عنصر فى كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، وأصيب آخر بجروح متوسطة الخطورة، فى غارة شنتها، فجر الخميس، طائرة استطلاع إسرائيلية على موقعهما شرقى مدينة غزة، كما أفادت وزارة الصحة فى القطاع الفلسطينى المحاصر.

وقالت الوزارة، فى بيان، إن "الشهيد محمد حجيلة كان مع مجموعة من المرابطين شرق حى الشجاعية شرق مدينة غزة، وتعرضت نقطة الرباط (المراقبة) للقصف الإسرائيلى، مما أسفر عن استشهاده وإصابة مرابط آخر بجروح متوسطة"، من جهتها، أكدت إسرائيل شن غارات على القطاع، مشيرة إلى أنها نفذتها ردا على نيران اطلقت عبر الحدود بينها وبين قطاع غزة.