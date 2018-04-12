مقتل أكثر من 20 حوثيا فى مواجهات مع الجيش اليمنى







صنعاء (أ ش أ)

لقى أكثر من 20 عنصرا من ميليشيات الحوثى مصرعهم، وأصيب آخرون فى مواجهات مع الجيش اليمنى فى مديرية كتاف شمال غربى محافظة صعدة (شمالى البلاد).

و نقلت قناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الخميس، عن مصادر عسكرية يمنية قولها "إن قوات الجيش سيطرت على عدد من التلال والمرتفعات فى الجبهة الشمالية لمديرية كتاف، بعد معارك عنيفة مع المتمردين، الذين تم أسر 5 منهم فى وادى العطفين والصوح المقابل لمركز المديرية.

وأضافت المصادر أن القوات الشرعية تحاصر مليشيا الحوثى فى مركز مديرية كتاف من ثلاثة محاور، وتخوض معها مواجهات منذ انطلاق العمليات العسكرية السبت الماضى.

كما قصفت مقاتلات التحالف العربى مواقع ميليشات الحوثى فى كلية الطيران قاعدة الديلمى العسكرية الجوية الخاضعة للحوثيين والواقعة بجوار مطار صنعاء شمالى العاصمة.

أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط قتلى فى مليشيا الحوثى وإصابة آخرين فى قصف مدفعى لقوات الجيش اليمنى استهدف مواقع متفرقة للمليشيات بجبهة صرواح بمحافظة مأرب، وأوضحت أن مقاتلات التحالف استهدفت أيضا عربة لميليشيات الحوثى فى منطقة فضحة بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، مما أسفر عن مقتل جميع من فيها من مسلحين.