مركز المصالحة الروسى: القوات السورية سيطرت على الغوطة الشرقية بالكامل

مركز المصالحة الروسى: القوات السورية سيطرت على الغوطة الشرقية بالكاملالخميس، 12 أبريل 2018 07:21 ص
الجيش السورى - أرشيفية
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ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن مسئول عسكرى روسى، قوله، اليوم الخميس، إن قوات الحكومة السورية سيطرت بالكامل على مدينة دوما آخر معقل للمعارضة المسلحة فى الغوطة الشرقية خارج دمشق.
ونقلت عن الميجر جنرال يورى يفتوشينكو رئيس مركز السلام والمصالحة الروسى فى سوريا، قوله، "يؤذن رفع علم الدولة على مبنى فى مدينة دوما بالسيطرة على هذا الموقع وبالتالى على الغوطة الشرقية بالكامل".
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