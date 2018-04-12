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الخميس، 12 أبريل 2018 04:21 م
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مديرية أمن البحيرة تحتفل بيوم اليتيم بنادى الشرطة

الخميس، 12 أبريل 2018 04:13 م
مديرية أمن البحيرة تحتفل بيوم اليتيم بنادى الشرطة جانب من الاحتفال


البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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احتفلت مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء علاء عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بيوم اليتيم بنادى الشرطة بالبحيرة.
 
وشهد الحفل حضور اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية وعددا من الأطفال الأيتام لمشاركتهم فى عيدهم وسط الفرحة والبهجة والسرور، وتم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم لرسم البسمة على وجوههم، كما تم عرض العديد من الفقرات الترفيهية والألعاب والمسابقات والجوائز.
 
الاحتفال بالاطفال الايتام
الاحتفال بالأطفال الأيتام

 

جانب من حغل الايتام
جانب من حفل الأيتام
 
مدير امن البحيرة
مدير أمن البحيرة

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