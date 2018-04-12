مديرية أمن البحيرة تحتفل بيوم اليتيم بنادى الشرطة

مديرية أمن البحيرة تحتفل بيوم اليتيم بنادى الشرطةالخميس، 12 أبريل 2018 04:13 م
جانب من الاحتفال
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احتفلت مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء علاء عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بيوم اليتيم بنادى الشرطة بالبحيرة.
وشهد الحفل حضور اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية وعددا من الأطفال الأيتام لمشاركتهم فى عيدهم وسط الفرحة والبهجة والسرور، وتم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم لرسم البسمة على وجوههم، كما تم عرض العديد من الفقرات الترفيهية والألعاب والمسابقات والجوائز.
الاحتفال بالأطفال الأيتام
جانب من حفل الأيتام
مدير أمن البحيرة
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