مديرو عموم جدد يحلفون اليمين أمام رئيس جامعة قناة السويس

مديرو عموم جدد يحلفون اليمين أمام رئيس جامعة قناة السويسالخميس، 12 أبريل 2018 11:48 م
المديرون الجدد مع رئيس الجامعة
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استقبل الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، أربعة مديري عموم جدد بعد صدور قرار الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتعيينهم بجامعة قناة السويس، وفى حضور الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة وعديلة محمد مدير عام التنمية البشرية.
وأدى اليمن أمام الدكتورغراب كل من مديحة محمد عباس مدير عام التنظيم والإدارة، وقدرية مصطفى السيد عيد مدير عام خدمة المجتمع، وعلى أحمد على مدير عام وأمين كلية الطب البشرى، وهشام مصطفى مدير عام المدن الجامعية، وأقسموا على الإخلاص فى العمل ومحاربة الفساد والعمل لصالح الوطن.
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