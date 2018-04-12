محافظ دمياط يتابع عملية إخلاء منطقة شمال وجنوب الصيادين بدمياط

محافظ دمياط يتابع عملية إخلاء منطقة شمال وجنوب الصيادين بدمياطالخميس، 12 أبريل 2018 05:29 م
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
إضافة تعليق
تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم، أعمال تنفيذ إخلاء منطقة شمال وجنوب الصيادين، وذلك خلال لقائه بالعميد عمرو الفداوي، مأمور قسم شرطة رأس البر.
وأكد المحافظ فى بيان له، أنه سيتم تقديم إيجار لمدة عام للمواطنين المقيمين بالمنطقة، بمجرد تقديم الطلبات الخاصة بإثبات القيمة الإيجارية، مضيفًا أنه سيتم تخصيص وحدة سكنية لكل مواطن أنهى إجراءات تسليم مكان إقامته الحالي، دون المساس بأي حق من حقوقه .
كما أكد المحافظ أنه فور الانتهاء من إجراءات الإخلاء سيتم البدء في تنفيذ إنشاء 10 عمارات على نفس الطراز المعماري لمدينة رأس البر شاملة منطقة ترفيهية متكاملة وبذلك تصبح محافظة دمياط خالية من العشوائيات.
إضافة تعليق
فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه
منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة