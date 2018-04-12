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محافظ دمياط يتابع عملية إخلاء منطقة شمال وجنوب الصيادين بدمياط

الخميس، 12 أبريل 2018 05:29 م
محافظ دمياط يتابع عملية إخلاء منطقة شمال وجنوب الصيادين بدمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم، أعمال تنفيذ إخلاء منطقة شمال وجنوب الصيادين، وذلك خلال لقائه بالعميد عمرو الفداوي، مأمور قسم شرطة رأس البر.

وأكد المحافظ فى بيان له، أنه سيتم تقديم إيجار لمدة عام للمواطنين المقيمين بالمنطقة، بمجرد تقديم الطلبات الخاصة بإثبات القيمة الإيجارية، مضيفًا أنه سيتم تخصيص وحدة سكنية لكل مواطن أنهى إجراءات تسليم مكان إقامته الحالي، دون المساس بأي حق من حقوقه .

كما أكد المحافظ أنه فور الانتهاء من إجراءات الإخلاء سيتم البدء في تنفيذ إنشاء 10 عمارات على نفس الطراز المعماري لمدينة رأس البر شاملة منطقة ترفيهية متكاملة وبذلك تصبح محافظة دمياط خالية من العشوائيات.

 

 
 
 
 
 
 

 


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