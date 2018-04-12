محافظ جنوب سيناء يلتقى بالسفير الإيطالى فى شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يلتقى بالسفير الإيطالى فى شرم الشيخالخميس، 12 أبريل 2018 05:48 م
جانب من اللقاء
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استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس، بمكتبه بشرم الشيخ جيامبا كانتينى سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية وحرمه، وهى الزيارة الأولى لسفير إيطاليا منذ توليه منصبه بالقاهرة.
وتناول اللقاء أطر وأساليب التعاون المصرى الإيطالى المشترك فى المجلات المختلفة وخاصة السياحية منها، حيث أكد الطرفان أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا ونمو فى العلاقات بين البلدين، حضر اللقاء فايرة فريد القنصل الفخرى الإيطالى بشرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى للمحافط.
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