video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 أبريل 2018 07:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة تستقبل مستشار سفارة إندونيسيا لإقامة مهرجان ثقافى بمكتبة دمنهور

الخميس، 12 أبريل 2018 07:15 م
محافظ البحيرة تستقبل مستشار سفارة إندونيسيا لإقامة مهرجان ثقافى بمكتبة دمنهور جانب من اللقاء


البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
إضافة تعليق

استقبلت اليوم الخميس، المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة وفدا ثقافيا من دولة إندونسيا برئاسة الدكتور عتمان شهاب المستشار الثقافى والتربوى بسفارة دولة إندونيسيا، وذلك لمناقشة الاستعدادات الجارية لإقامة اليوم الثقافى الإندونيسى بمكتبة دمنهور العامة.
 
وناقش الطرفان الاتفاق على أن يتضمن برنامج اليوم الإندونيسى المقرر يوم 19 أبريل الجارى مجموعة متنوعة من ورش العمل والفنون والأشغال والعروض الفنية خلال الفترة الصباحية، بالإضافة إلى عروض فنية مصرية وإندونيسية على المسرح الرومانى بالمكتبة ومعرضا للمنتجات خلال الفترة المسائية.
 
كما تم الاتفاق على بحث سبل التعاون الاقتصادى والنشاط الاستثمارى بالمحافظة وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة.
 
حضر الاجتماع حيود عبد الرحمن  مدير المركز الثقافى الإندونيسى، وعبد الرحمن سعيد منسق السفارة وأحمد الهواشى مدير مكتبة دمنهور العامة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ البحيرة تشهد الاحتفال بيوم اليتيم بمركز الإبداع فى دمنهور

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

الملحق الاندونيسى

مكتبة دمنهور

اليوم الاندونيسى بالبحيرة




لا تفوتك
الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه

فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه

منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا

منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا

60 ملكة جمال يروجن للسياحة من الأهرامات وأبو الهول

60 ملكة جمال يروجن للسياحة من الأهرامات وأبو الهول

سناب شات تستعد لإطلاق الجيل المقبل من نظارتها Spectacles

سناب شات تستعد لإطلاق الجيل المقبل من نظارتها Spectacles

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة