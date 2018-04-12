محافظ البحيرة تستقبل مستشار سفارة إندونيسيا لإقامة مهرجان ثقافى بمكتبة دمنهور







البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

استقبلت اليوم الخميس، المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة وفدا ثقافيا من دولة إندونسيا برئاسة الدكتور عتمان شهاب المستشار الثقافى والتربوى بسفارة دولة إندونيسيا، وذلك لمناقشة الاستعدادات الجارية لإقامة اليوم الثقافى الإندونيسى بمكتبة دمنهور العامة.

وناقش الطرفان الاتفاق على أن يتضمن برنامج اليوم الإندونيسى المقرر يوم 19 أبريل الجارى مجموعة متنوعة من ورش العمل والفنون والأشغال والعروض الفنية خلال الفترة الصباحية، بالإضافة إلى عروض فنية مصرية وإندونيسية على المسرح الرومانى بالمكتبة ومعرضا للمنتجات خلال الفترة المسائية.

كما تم الاتفاق على بحث سبل التعاون الاقتصادى والنشاط الاستثمارى بالمحافظة وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة.

حضر الاجتماع حيود عبد الرحمن مدير المركز الثقافى الإندونيسى، وعبد الرحمن سعيد منسق السفارة وأحمد الهواشى مدير مكتبة دمنهور العامة.