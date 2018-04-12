محافظ البحر الأحمر يلتقى رئيس كهرباء القناة لمناقشة إقامة مشروعات بمدن الجنوب

البحر الأحمر - عماد عرفة

التقى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، المهندس محمد سيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء لبحث عدد من المشروعات لإقامتها بالجنوب.

وبحث المحافظ مع رئيس شركة كهرباء القناة إنشاء محطات طاقة شمسية مصغرة للتجمعات البدوية لقرى مدن الجنوب مع تشغيل محطات توليد الكهرباء ليلا لتوفير تشغيل الوحدات نهارا، إضافة إلى تقليل استهلاك السولار المصروف لتلك المحطات، مؤكدا على تشغيل الطاقة الشمسية بمدن الجنوب وإعادة تأهيل خط أسوان الشلاتين.

وصدق محافظ البحر الأحمر، على مد شركة الكهرباء بحفار من المحافظة لتنفيذ مشروع تغذية قرية رأس حدربة بكابلات بدلا من الخطوط الهوائية لاستقرار التغذية، كما ناقش إنشاء خط ربط مدينة حلايب برأس حدربة موجها دعم الكهرباء بمرسى علم.

وأضاف المحافظ انه يتابع باستمرار عملية تصنيع وحدات الكنترول بمجالس المدينة للتحكم بالإنارة العامة لخفض استهلاك الكهرباء.