لأول مرة.. فتح مكتب لـ"بصمة العين الإلكترونية" للحجاج والمعتمرين بأسوان







أسوان – عبد الله صلاح

شهدت محافظة أسوان، لأول مرة فتح فرع جديد لإحدى الشركات السعودية، لتقديم خدمات التأشيرات السعودية للحجاج والمعتمرين، وخاصة البصمة الإلكترونية للعين، ويعد الفرع الثانى على مستوى محافظات الصعيد بعد سوهاج.

قال خيرى محمد على، رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان، إن افتتاح الفرع الجديد لشركة "تساهيل" بمحافظة أسوان، يخفف من أعباء المعاناة على راغبى الحج والعمرة بمحافظات جنوب الصعيد، خاصة محافظتى أسوان والأقصر، وسفر سكانهما إلى محافظة سوهاج لإنهاء الإجراءات الخاصة بدخول المملكة العربية السعودية.

وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة، فى تصريحات خاصة للـ "اليوم السابع"، أن المكتب الجديد بمدينة أسوان سيقدم خدمات تأشيرات دخول المملكة، خاصة خدمة البصمة الإلكترونية للعين، والتى تم فرضها مؤخراً على المعتمرين والحجاج بمصر، مشيراً إلى أن الشركات السياحية تلجأ إلى نقل راغبى الحج والعمرة إلى مكتب سوهاج والإقامة يومين على الأقل بالمحافظة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالسفر.

وأشار "خيرى" إلى أن شركات السياحة بأسوان عقدت عدة اجتماعات بمسئولى الشركة السعودية لافتتاح فرع بمحافظة أسوان، بعد توضيح بُعد المسافة بين محافظتى أسوان وسوهاج، والتى تصل لنحو 7 ساعات سفر، موضحاً بأن المسافة بين مطار أسوان الدولى ومطار جدة بالمملكة العربية السعودية، ساعتان فقط.