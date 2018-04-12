قافلة جامعة المنوفية للواحات البحرية تختتم عملها بالكشف على 551 مريضا

المنوفية - محمود شاكر

اختتمت قافلة جامعة المنوفية الموفدة إلى الواحات البحرية عملها اليوم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى واللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة والدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على القوافل.

شهد مركز رعاية الأمومة والطفولة بالبويطى إقبالا كثيفا من الأهالى منذ الساعات الأولى من الصباح وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبى على 551 مريضا إضافة إلى عمل 10 حالات تجبير وتجبيس لليد والقدم كما تم تحويل عدد من الحالات إلى مستشفيات جامعة المنوفية لإجراء عدد من العمليات الجراحية منها تركيب مفصل ركبة ومفصل فخذ وحالات رباط صليبى بالإضافة إلى عمليات ترقيع طبلة الأذن وتآكل عظام الأذن.

كما استكمل المشاركون فى القافلة من كليتى الزراعة والتمريض الندوات التوعوية والإرشادية لأهالى المركز والقرى المجاورة للتوعية من مخاطر التلوث على صحة الفرد والتأثير السلبى لتلوث الغذاء على صحة الأسرة مؤكدين على ضرورة توخى الحذر من إحداث التلوث على المواد الغذائية ووضع الأساليب العلمية لمكافحة هذا التلوث وطرق الوقاية السليمة له.