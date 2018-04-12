صور.. 100 مركز غطس بمرسى علم يشارك فى رفع 12 طن مخلفات بحرية







البحر الأحمر - عماد عرفة

" الحطام البحرى ليس بشعا فحسب ، بل إنه خطرا على الحياة البحرية وصحة الانسان" تحت هذه الجملة أطلقت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر مبادرة لتنظيف قاع البحر بمناطق الغوص بمرسى علم وتحديدا بمنطقة المارينا من المخلفات البحرية المختلفة .

بدأت المبادرة التى شارك فيها العشرات من السياح وغواصين من 100 مركز غطس بمدينة مرسى علم، كذلك بمشاركة رابطة مدربى الغوص، حيث تم تجميع 12 طن مخلفات بحرية مختلفة .

وقال أشرف عبادى أحد مديرى مركز الغطس المشاركين فى المبادرة ، أن الفكرة التى طرحتها جمعية المحافظة على البيئة لتنظيف قاع البحر من المخلفات شارك فيها عدد كبير من الغواصين بمرسى علم، لمعرفتهم الكبيرة بما تسببه تلك المخلفات من خطر على الحياة البحرية والتسبب فى موتها فى الحال مثل شباك الصيد .

وأضاف مدير مركز الغطس لـ" اليوم السابع"، أن المخلفات البحرية ليست خطرا على الكائنات البحرية فحسب، بينما هى خطر على صحة الانسان، موضحا أن المخلفات فى قاع البحر من الممكن أن تتسبب فى كارثة كبيرة بالنسبة للغواصين ومحبى تلك الرياضة عند ممارستها فى قاع البحر .

وتابع : من الممكن أن يحدث تشابك للغواص فى إحدى المخلفات الضخمة من الشباك الذين يقوم الصيادين بإلقائها فى الماء كما يحدث للكائنات البحرية وتعرقل حركته، مؤكدا أن غالبا ما تكون لها نتائج قاتلة.

فيما أكد عبادى لـ" اليوم السابع"، أن تقدر الأضرار البيئة الناجمة من المخلفات البيئة على مستوى العالم يتخطى مليارات الدولارات ، موضحا أنها غالبا ما تكون بسبب حطام السفن الغارقة وما كانت تقله .

كما أكد عبادى أن دائما ما تظن الكائنات البحرية أن المخلفات فى قاع البحر طعام بالنسبة لها فتقوم بتناولها ممايؤدى ذلك في نفوقها، كما يمكن للمخلفات البحرية التسبب في جرح وإصابة السباحين والغواصين و المترددين علي الشواطئ ، ويسبب ذلك جروح خطيره جدا نظرا لما تحمله تلك المخلفات من مواد سامة، وأن الضرر البيئي الناتج من المخلفات البحرية يتخطى المليارات فيما يقدر حجم الضرر البيئي من المخلفات البلاستيكية فقط بحوالي 13 مليون دولار سنويا.

من جانبها تقدمت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، بالشكر لمراكز الغوص المختلفة بمرسى علم، ورابطة مدربى الغوص على مشاركته فى مبادرة رفع المخلفات والحطام من قاع البحر بمرسى علم .

من جانبه قال الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الاحمر، أن وزارة البيئة متمثلة فى محميات البحر الاحمر تدعم تلك المبادرات بشكل مباشر، مؤكدا ان مثل هذه المبادرات تعمل على الحياه المستدامة للحياه البحرية بشكل عام .

وأضاف غلاب فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن مبادرة تنظيف قاع مناطق الغوص بمرسى علم من الحطام والمخلفات، شاركت فيها مكتب محميات البحر الاحمر بمدينة مرسى علم.

وتابع غلاب، أن محميات البحر الأحمر، تعمل بكل الطرق فى منع إلقاء المخلفات فى البحر ، مؤكدا أن هناك مسائلة قانونية كبيرة على مرتكبى تلك الجرائم المختلفة .



جانب من مبادرة تنظيف قاع البحر بمرسى علم



مشاركة العشرات من الغواصين فى المبادرة



جمعية المحافظ على البيئة تطلق المبادرة



مشاركة الغواصين فى المبادرة



جانب من مشاركة الغواصين



حطام فى قاع البحر