صور.. محافظ البحيرة تشهد الاحتفال بيوم اليتيم بمركز الإبداع فى دمنهور







البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل

نظم مركز الإبداع الفنى بدمنهور احتفالا مميزا بمناسبة يوم اليتيم، بحضور المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، والدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لغرب ووسط الدلتا لقصور الثقافة.

وتضمن الاحتفال الذى أقيم بالتعاون مع المنطقة الأزهرية بالبحيرة ومديرية الشباب والرياضة ودار الرجاء القبطية ودار مار جرجس بدمنهور تقديم عدد من الفقرات الغنائية والثقافية منها أوبريت الليلة الكبيرة، وكذلك إقامة ورش فنية ورسم وإشغال يدوية للأطفال، كما تضمن الاحتفال تكريم الأطفال المعاقين من الأيتام.

حضر الاحتفال محمد بسيونى مدير عام ثقافة البحيرة، والشيخ محمد النشرتى مدير المنطقة الأزهرية والأنبا يوئيل صبحى ممثل عن الكنيسة القبطية وياسمين الشباسى مدير مركز الإبداع بدمنهور، والدكتور أحمد المحص البطل الرياضى فى تنس الطاولة للمعاقين، والدكتور بشارة عبد الملك منسق العلاقات العامة بمطرانية البحيرة وعلى عتمان ورضا نصيف أعضاء مجلس النواب وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور وأمل جاد استاذة التنمية البشرية.