صور.. قافلة طبية للكشف المبكر على أمراض العيون بمنشأة العمارى فى الأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

نظمت جمعية ايزيس بالأقصر، بالتعاون مع فرع الأرومان بالمحافظة، قافلة طبية، للكشف المبكر على أمراض العيون، بقرية منشاة العمارى، حيث قال العميد إبراهيم كمال، مدير عام فرع جمعية الأورمان بالأقصر، إن القافلة الطبية التى تم تنظيمها بمركز شباب الاتحاد، بقرية منشاة العمارى، تمكنت من الكشف على 377 حالة.

وأوضح العميد إبراهيم كمال، أنه تم اكتشاف احتياج 184 حالة لنظارات طبية، 69 لإجراء عمليات مياه بيضاء، و 13 لإجراء عمليات صغرى، و 4 زرع قرنية، و حالة واحدة تحتاج لعملية تجميل، وأخرى حول، و 9 لفحوصات.

وأكدت شرين النجار، رئيس مجلس إدارة جمعية إيزيس، أنه يجرى فى الوقت الحالى التنسيق للحالات التى تحتاج لتدخلات جراحية، لإجراء عمليات لهم بإحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة قنا، كما سيتم عمل نظارات طبية للآخرين.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى فى اطار سياسية الدولة، للكشف المبكر عن أمراض العيون، والتى بادر بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخصيص مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، للقضاء على تلك الأمراض.



قافلة طبية للكشف المبكر على أمراض العيون لـ377 مواطنا بمنشأة العمارى فى الأقصر (2)



قافلة طبية للكشف المبكر على أمراض العيون لـ377 مواطن بمنشأة العمارى فى الأقصر (3)