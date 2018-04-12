صور .. تجهيز منافذ كفر الشيخ لبيع 3 أنواع من أسماك مشروع "بركة غليون "







كفر الشيخ – محمد سليمان

انتهت محافظة كفر الشيخ من تجهيز 10 منافذ بمدن محافظة كفر الشيخ، لتستقبل اليوم الخميس 3 أنواع من أسماك المزرعة السمكية بغليون.

وعبر عدد من الأهالي عن سعادتهم لتواجد منتجات المزرعة بأول منفذ غرب مدينة كفر الشيخ ، وينتظر المئات من الأهالي منتجات المزرعة فى 10 منافذ جديدة، خلال الساعات المقبلة .

وقالت المهندسة عايده ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ ، أنه تم تجهيز منفذ بداخل مجلس مدينة الحامول، لبيع منتجات مزرعة غليون السمكية، ويضم المنفذ ثلاجات متعددة وأرفف، ونافذة لبيع المنتجات و هناك منافذ أخرى سيتم فتحها بالحامول أمام الجماهير.

وقال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، سيتم طرح 6 أطنان من الأسماك ابتداء من اليوم الخمس ، فى 10 منافذ بمدن المحافظة ، على أن يتم طرح الأسماك ببقية المنافذ الـ10 الأخرين خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن هناك تنسيق كامل بين الشركة الوطنية للثروة السمكية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمحافظة، لطرح منتجات المزرعة السمكية بغليون ، على أن يتم طرح كل منتجات المزرعة تباعاً وبكميات كبيرة.

وقال السيد نصر، سيتم طرح 3 أنواع منها بلطي "سوبر رقم 1 " بـ 23 جنيه ، وبلطى فيليه بـ 95 جنيه ، وجمبرى بالكيلو بـ 230 جنيه ،وسيتم طرح بقية الأنواع تباعاً وسيتم الإعلان عن أسعارها.

منتجات بركة غليون بمنفذ كفر الشيخ







منتجات بركة غليون بكفر الشيخ







جانب من منتجات المزرعة







جانب من منتجات غليون







جانب من المنتجات







جانب من المنتجات







جمبرى منتجات بركة غليون







جانب من المنتجات في اول منفذ لبيع المنتجات







بعض منتجات مزرعة غليون







تعدد منتجات غليون







عرض المننتجات للجمهور







منفذالحامول ينتظر منتجات المزرعة







استعدات كبيرة لإستقبال منتجات المزرعة







الثلاجات بمنفذ الحامول







الثلاجات بالمنفذ







منفذ البيع بكفر الشيخ



