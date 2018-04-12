صور.. الطفلة تيسير بالشرقية تعانى من أزمة نفسية بعد تعرضها لحريق بنزين







الشرقية- فتحية الديب

"تحتاج لعمليات تجميل مكلفة وخاصة فى الوجه، لمرورها بحالة نفسية سيئة، ورغبتها فى عدم الذهاب للمدرسة بسبب مضايقات بعض تلاميذها" بهذة الكلمات روت" هدى محمد الفياض" مقيمة مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، قصة طفلتها " تيسير أسامة " 10 سنوات، عندما تعرضت لحريق مروع وكان عمرها 3 سنوات.

تقول الأم: إنها متزوجة من مواطن حاليا بالمعاش، ولديها منه 5 أبناء، "تيسير" ترتيبها الرابع، وتعرضت وعمرها 3 سنوات، عندما كانت تلهو مع الأطفال بالمنطقة إلى حريق مروع، حيث قام بعض الأطفال بسكب علبة من البنزين على جسدها، ولقربها من موقد نيران كان مشعل، تسبب فى إصابتها بحروق متعددة بجميع أنحاء الجسم.

وتابعت والدة الطفلة: أنها حجزت بها لفترة طويلة بمستشفى القصر العينى، وتم خروجها بعد فترة مع التنبيه عليها بضروة متابعة علاج الطفلة عند طبيب تجميل، ولكن الوضع الاقتصادى لزوجى لم يمسح بعلاجها.

ووصلت الأم حديثها قائلة: "تيسير" فى بداية الحريق الذى تعرضت لها كانت طفلة صغيرة، وكانت كل ما تعانى منه هو الألم فقط، لكن حاليا أصبح عمرها 10 سنوات، بالصف الرابع الإبتدائى، وأصبح تعانى من ألم نفسى شديد، وخاصة عندما تذهب للمدرسة، وخاصة نظرات التلاميذ فى الفصل لها، مما سبب لها حالة نفسية سيئة للغاية وكثيرا ما تذهب للمدرسة على غير رغبتها.

وناشدت والدة الطفلة، الجهات المعنية على الحروق بوزارة الصحة وأهل الخير بمساعدتها فى علاج الطفلة، وخاصة أنها تحتاج إلى عمليات تجميل مكلفة، وكل ما تتمنا هو تبنى حالة طفلتها من قبل أحد أطباء التجميل لكى تعود البسمة إلى وجهها للتواصل مع الحالة على رقم 01005374252



الطفلة-تيسير-اسامة



الطفلة-تصاب-بحالة-نفسية-سيئة



اثار-الحريق-بجسد-الطفلة



صورة-اخري-للحريق



الطفلة-بملابس-المدرسة