video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 أبريل 2018 10:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. السعودية توقع اتفاقية شراء طرادات إسبانية بقيمة 1.8 مليار يورو

الخميس، 12 أبريل 2018 09:43 م
صور.. السعودية توقع اتفاقية شراء طرادات إسبانية بقيمة 1.8 مليار يورو السعودية توقع اتفاقية شراء طرادات


(أ ف ب)
إضافة تعليق

وقع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ووزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوريس دى كوسبيدال، اليوم الخميس فى مدريد بروتوكول اتفاق تشترى بموجبه الرياض خمسة طرادات من إسبانيا بقيمة تناهز 1,8 مليار يورو.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسبانية توقيع الاتفاق عبر موقع تويتر خلال زيارة ولى العهد السعودى لإسبانيا، المحطة الأخيرة فى جولة دولية طويلة قادته إلى مصر وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الإسبانية أوضح فى وقت سابق أن مذكرة النوايا تتضمن "بيع شركة نافانسيا خمسة طرادات إلى المملكة السعودية بقيمة تفوق 1,8 مليار يورو".

أثناء التوقيع
أثناء التوقيع

 

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

 

وزيرة الدفاع الإسبانية تصافح ولى العهد
وزيرة الدفاع الإسبانية تصافح ولى العهد

 

ووزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوريس أثناء التوقيع
ووزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوريس أثناء التوقيع

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الرئيس الفرنسى يقيم مأدبة عشاء للأمير محمد بن سلمان وسعد الحريرى

صور.. الأمير محمد بن سلمان يواصل جولاته الخارجية ويصل إسبانيا

السعودية

طرادات

اسبانيا

الامير محمد بن سلمان




لا تفوتك
الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه

فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه

منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا

منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا

60 ملكة جمال يروجن للسياحة من الأهرامات وأبو الهول

60 ملكة جمال يروجن للسياحة من الأهرامات وأبو الهول

سناب شات تستعد لإطلاق الجيل المقبل من نظارتها Spectacles

سناب شات تستعد لإطلاق الجيل المقبل من نظارتها Spectacles

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة