صور.. السعودية توقع اتفاقية شراء طرادات إسبانية بقيمة 1.8 مليار يورو

صور.. السعودية توقع اتفاقية شراء طرادات إسبانية بقيمة 1.8 مليار يوروالخميس، 12 أبريل 2018 09:43 م
السعودية توقع اتفاقية شراء طرادات
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وقع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ووزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوريس دى كوسبيدال، اليوم الخميس فى مدريد بروتوكول اتفاق تشترى بموجبه الرياض خمسة طرادات من إسبانيا بقيمة تناهز 1,8 مليار يورو.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسبانية توقيع الاتفاق عبر موقع تويتر خلال زيارة ولى العهد السعودى لإسبانيا، المحطة الأخيرة فى جولة دولية طويلة قادته إلى مصر وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.
وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الإسبانية أوضح فى وقت سابق أن مذكرة النوايا تتضمن "بيع شركة نافانسيا خمسة طرادات إلى المملكة السعودية بقيمة تفوق 1,8 مليار يورو".
أثناء التوقيع
الأمير محمد بن سلمان
وزيرة الدفاع الإسبانية تصافح ولى العهد
ووزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوريس أثناء التوقيع
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