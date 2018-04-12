سيدة تنصب فخا لسائق لسرقته وقتله بالدقهلية.. تعرف على التفاصيل







الدقهلية شريف الديب ومحمد حيزة

لقى سائق سيارة ربع نقل، مصرعه، بالدقهلية، فجر اليوم، بعدما استوقفته سيدة، بطريق سمنود المنصورة، لتوصيلها للمنصورة، حيث أطلق شريك السيدة النار صوب السائق لسرقته.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً يفيد بإمساك الأهالى سيدة طلبت من سائق توصيلها إلى المنصورة، وبعد أن استقلت معه السيارة، أوقفه رجل وصوب النيران نحو السائق "حسن إبراهيم حسن على"، 51 سنة.

وأمسك الأهالى السيدة بعدما سمعوا صوت طلقات نارية، حيث توجهوا نحو صوت الأعيرة النارية، ففر الرجل بعد أن استولى على 50 ألف جنيه من السائق، فيما لم تتمكن السيدة من الفرار ووقعت فى قبضة الأهالى.

من ناحيته، أمر الدكتور هانى جميعة مدير مرفق الإسعاف بالدقهلية، بانتقال سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل الجثة، كما انتقل الرائد أحمد شبانة رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين وفاة حسن إبراهيم حسن 51 سنة مقيم ترعة غنيم التابعة لمركز شربين ، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي الدولى.

وكشفت التحريات أنه أثناء سير السائق أمام كمين كفر العرب، استوقفته سيدة واستقلت معه سيارته لتوصيلها معه، وبعد مسافة قريبة قام شخص بإيقافه لاستقلاله السيارة معه، فأطلق عليه النار من فرد خرطوش ولقى مصرعه فى الحال، وسرق 50 ألف جنيه من السائق، وفر هارباً، وحاولت السيدة الهروب من السيارة، وتمكن عمال محطة البنزين من ألقاء القبض عليها، أثناء فرارها داخل الأراضى الزراعية، وتسليمها إلى الشرطة، وبالكشف عنها تبين إنها من قرية جوجر، وإن مطلق النار على السائق من نفس القرية، وجارى تحرير محضر بالواقعة.