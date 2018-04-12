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سعد الحريرى: سنعمل على تحييد لبنان من التطورات فى سوريا

الخميس، 12 أبريل 2018 12:14 م
سعد الحريرى: سنعمل على تحييد لبنان من التطورات فى سوريا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى


كتبت آمال رسلان
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أكد رئيس ​الحكومة​ اللبنانى ​سعد الحريرى​، أنه سيعمل على تحييد ​لبنان​ من أى مشاكل يمكن أن تصيبه نتيجة التطورات المتلاحقة خاصة بعد عزم دول غربية توجيه ضربة عسكرية لسوريا، مشددا على أن "مؤتمر "سيدر" كان ناجحا لمصلحة لبنان وقد دل على الثقة التى يضعها المجتمع الدولى بلبنان وبما تحقق منذ تشكيل الحكومة الحالية".

 

وطلب الحريرى، فى تصريح له فى مستهل جلسة مجلس الوزراء المنعقد فى قصر بعبدا نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، "تقديم اقتراحات عن الإصلاحات التى يرونها ضرورية لمكافحة الفساد والهدر لأننا شركاء وفريق عمل واحد"، موضحا أن "الإصلاحات المقترحة ستكون لمصلحة لبنان وستسهل تنفيذ المشاريع التى سيتم إقرارها وهى اصلاحات ضرورية".

 


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لبنان

سوريا

ضربة عسكرية لسوريا

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