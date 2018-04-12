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حملة لمواجهة قائدى السيارات متعاطى المواد المخدرة بالمنوفية

الخميس، 12 أبريل 2018 10:33 ص
حملة لمواجهة قائدى السيارات متعاطى المواد المخدرة بالمنوفية تحليل للسائقين - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة لضبط قائدى السيارات متعاطى المواد المخدرة بقسم شبين الكوم ومركز قويسنا، والحد من المخالفات، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية، والعميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى.

 

وأسفرت الحملة عن الحصول على عينات عشوائية من بعض سائقى السيارات وعددهم 30 سائقا، وتبين وجود 5 حالات إيجابية لكل من "م.ع.ر" 36 سنة مقيم مركز الشهداء، و"م.م.م" 38 سنة مقيم مدينة شبين الكوم، و"ح.م.ا" 26 سنة مقيم مدينة تلا، و"م.ج.م" 25 سنة مقيم الوراق جيزة، و"ص.ج.ف" 31 سنة مقيم بركة السبع.

 

وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

على جانب آخر شنت المديرية حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية، أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، و11 قرار إزلة تعد على منافع الرى، وقرارى  إزالة تعد على منافع الصرف، وقرار إزالة تعد على منافع السكة الحديد، بإجمالى 5 قراريط بمساحة 889 مترا تقريباً، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

 

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 12 قرار وحدة محلية، و8 أحكام قضائية.

 

 

 

 
 
 

 
 

 


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