حصاد 50 ألف فدان قمح حتى الآن بالمنوفية

حصاد 50 ألف فدان قمح حتى الآن بالمنوفيةالخميس، 12 أبريل 2018 02:07 م
قمح - أرشيفية
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أعلن الدكتور حمدى جامع مدير مديرية الزراعة بالمنوفية عن أنه تم حصاد 50000 فدان قمح تقريبا حتى الآن ، وأن لجان استلام القمح جاهزة للعمل اعتبارا من 15 ابريل الحالى فى أماكن التوريد ،والتى سوف يتم تحديدها بالتنسيق مع مديرية التموين بالمنوفية.
وأضاف مدير مديرية الزراعة، أنه تحدد سعر الأردب هذا العام من 570 حتى 600 جنيه للأردب ،حسب درجة النقاوة مقارنة بالموسم الماضي 555 حتى 575 للأردب ، وأن متوسط إنتاج الفدان العام الماضى 21.35أردب /فدان .
جدير بالذكر أن المساحة المنزرعة قمح هذا العام 124224 فدان مقابل 113111 فدان العام الماضى .
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