video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 أبريل 2018 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حصاد 50 ألف فدان قمح حتى الآن بالمنوفية

الخميس، 12 أبريل 2018 02:07 م
حصاد 50 ألف فدان قمح حتى الآن بالمنوفية قمح - أرشيفية


المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور حمدى جامع مدير مديرية الزراعة بالمنوفية عن أنه تم حصاد  50000 فدان قمح تقريبا حتى الآن ، وأن لجان استلام القمح جاهزة للعمل اعتبارا من 15 ابريل الحالى فى أماكن التوريد ،والتى سوف يتم تحديدها بالتنسيق مع مديرية التموين بالمنوفية.

وأضاف مدير مديرية الزراعة، أنه تحدد سعر الأردب هذا العام من 570 حتى 600 جنيه للأردب ،حسب درجة النقاوة مقارنة بالموسم الماضي 555 حتى 575 للأردب ، وأن متوسط إنتاج الفدان العام الماضى 21.35أردب /فدان .

جدير بالذكر أن المساحة المنزرعة قمح هذا العام 124224 فدان مقابل 113111 فدان العام الماضى .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مديرية الطب البيطرى بالمنوفية تتابع حملة التحصين ضد الحمى القلاعية

المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه المنوفية

زراعه المنوفيه




لا تفوتك
الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

4 ملامح متشابهة ترسم طريق ليفربول نحو التتويج بدورى أبطال أوروبا

4 ملامح متشابهة ترسم طريق ليفربول نحو التتويج بدورى أبطال أوروبا

صور.. فشل اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية.. صيادلة: "الإكسبير" بالكراتين فى الصيدليات.. والشركات لم تلتزم لعدم وجود عقوبات.. النقابة تطالب "الصحة" بمد التطبيق.. وتحذر من إعادة التدوير

صور.. فشل اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية.. صيادلة: "الإكسبير" بالكراتين فى الصيدليات.. والشركات لم تلتزم لعدم وجود عقوبات.. النقابة تطالب "الصحة" بمد التطبيق.. وتحذر من إعادة التدوير

صور.. الأسد يتحدى تهديدات الغرب ويفرض سيطرته الكاملة على الغوطة الشرقية.. رفع العلم على مبانى دوما.. قوات روسية تنتشر لبسط الأمن.. وقائد جيش الإسلام ومساعدوه يسلمون أسلحتهم ويتوجهون إلى الشمال السورى

صور.. الأسد يتحدى تهديدات الغرب ويفرض سيطرته الكاملة على الغوطة الشرقية.. رفع العلم على مبانى دوما.. قوات روسية تنتشر لبسط الأمن.. وقائد جيش الإسلام ومساعدوه يسلمون أسلحتهم ويتوجهون إلى الشمال السورى

شاهد.. قداس للسجناء داخل سجون وادى النطرون بمناسبة عيد القيامة

شاهد.. قداس للسجناء داخل سجون وادى النطرون بمناسبة عيد القيامة

الدفاع الروسية: رفع العلم السورى فى مدينة دوما

الدفاع الروسية: رفع العلم السورى فى مدينة دوما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة