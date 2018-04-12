حرس السواحل الليبى ينقذ 137 مهاجرا غير شرعى بينهم مواطن مصرى







كتب أحمد جمعة

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبى من إنقاذ عدد 137 مهاجر غير شرعى، من بينهم 19 إمرأة، و4 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطين.

وقال المتحدث الرسمي باسم خفر السواحل الليبى العميد أيوب قاسم، فى بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، مساء الخميس، أن المهاجرين غير الشرعيين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة عدا إثنين أحدهما مصري والأخر سوري، موضحا ان عملية الإنقاذ تمت شمال الزاواية.

وأوضح العميد أيوب قاسم انه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء طريق السكة.