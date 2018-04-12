جوتيريس يناشد الأعضاء الدائمة بمجلس الأمن تجنب خروج الوضع فى سوريا عن السيطرة

جوتيريس يناشد الأعضاء الدائمة بمجلس الأمن تجنب خروج الوضع فى سوريا عن السيطرةالخميس، 12 أبريل 2018 02:10 ص
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس
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ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأربعاء، الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، تجنب خروج الوضع فى سوريا عن السيطرة، معربًا عن "قلقه العميق بشأن المأزق الراهن"، وذلك مع تزايد احتمالات توجيه ضربة عسكرية غربية إلى النظام السورى.
وقال جوتيريس، فى بيان، اليوم، "اتصلت بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا)، لكى أكرر قلقى العميق بشأن مخاطر المأزق الحالى، وأشدد على ضرورة تجنب خروج الوضع عن السيطرة".
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