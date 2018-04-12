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جامعة بنى سويف تستقبل هيئة فولبرايت لتقديم برامج لطلبة الدراسات العليا

الخميس، 12 أبريل 2018 11:27 ص
جامعة بنى سويف تستقبل هيئة فولبرايت لتقديم برامج لطلبة الدراسات العليا جامعة بنى سويف تستقبل هيئة فولبرايت


بنى سويف : هانى فتحى
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استقبلت جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة الدكتور ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، وآسر هانى، مسئول أول برامج هيئة فولبرايت.

كما استقبلت مندوب عن وزارة التعليم العالى لتقديم برامج الهيئة لطلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، حضر اللقاء الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة إيمان جاد قنديل مدير التنفيذى لمكتب التعاون الدولى والعلاقات الخارجية بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له أن الهدف من الزيارة إقامة ندوة تعريفية عن  التقدم لمنح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية " لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وطلاب الدراسات العليا، لإجراء ابحاثهم فى مرحلتى  الماجستير والدكتوراه بالجامعات الأمريكية المختلفة، إضافة إلى شرح أنواع منح برامج الماجستير زمالة هيوبرت همفرى ومنح أبحاث ما بعد الدكتوراه والتى تشترط إجادة التحدث باللغة الإنجليزية.

وأشارت الدكتورة إيمان جاد قنديل مدير التنفيذى لمكتب التعاون الدولى والعلاقات الخارجية بالجامعة إلى أنه يشترط حصول المتقدم للمنح لمرحلة الدراسات العليا سواء للماجستير أو الدكتوراه 550 درجة فى اختبار التويفلTOEFL ، أو 6.5 فى اختبار IELTS لقياس مستوى اللغة، مشيرة بأنه يجب على المتقدمين إعداد خطة بحث بها أفكار جديدة ومتميزة وحديثة.

حضر الندوة عمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

 

 

 


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