تقارير إعلامية: خروج كافة المسلحين من الغوطة والجيش السورى يعلن تحريرها







كتب - أحمد جمعة

أكدت تقارير إعلامية سورية تحرير قوات الجيش السورى للغوطة الشرقية لدمشق بالكامل من المسلحين، موضحة أن كافة المسلحين المتمركزين فى المنطقة خرجوا منها إلى الشمال السورى.

وقال يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لرويترز، الخميس، إن المنظمة تأمل فى أن تتمكن من توصيل إمدادات إغاثة لمئة ألف مدنى سورى على الأقل يحتاجون بشدة للمساعدة بعدما انتهت معركة استمرت عدة أشهر سنوات من الحصار للغوطة الشرقية التى كانت تسيطر عليها المعارضة.