video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 أبريل 2018 06:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تقارير إعلامية: خروج كافة المسلحين من الغوطة والجيش السورى يعلن تحريرها

الخميس، 12 أبريل 2018 05:06 م
تقارير إعلامية: خروج كافة المسلحين من الغوطة والجيش السورى يعلن تحريرها الجيش السورى


كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق

أكدت تقارير إعلامية سورية تحرير قوات الجيش السورى للغوطة الشرقية لدمشق بالكامل من المسلحين، موضحة أن كافة المسلحين المتمركزين فى المنطقة خرجوا منها إلى الشمال السورى.

وقال يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لرويترز، الخميس، إن المنظمة تأمل فى أن تتمكن من توصيل إمدادات إغاثة لمئة ألف مدنى سورى على الأقل يحتاجون بشدة للمساعدة بعدما انتهت معركة استمرت عدة أشهر سنوات من الحصار للغوطة الشرقية التى كانت تسيطر عليها المعارضة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موسكو تؤكد امتلاكها مقاطع لتمثيليات ملفقة حول استخدام الكيماوى فى سوريا

خبراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية يصلون بيروت للتوجه إلى سوريا

سوريا

اخبار سوريا

الغوطه الشرقيه

الجيش السورى

المسلحين




لا تفوتك
الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه

فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه

منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا

منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا

60 ملكة جمال يروجن للسياحة من الأهرامات وأبو الهول

60 ملكة جمال يروجن للسياحة من الأهرامات وأبو الهول

سناب شات تستعد لإطلاق الجيل المقبل من نظارتها Spectacles

سناب شات تستعد لإطلاق الجيل المقبل من نظارتها Spectacles

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة