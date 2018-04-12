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الخميس، 12 أبريل 2018 10:00 ص
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"تعليم كفر الشيخ" تتبنى حملة "لا للغش" استعدادا لامتحانات نهاية العام

الخميس، 12 أبريل 2018 10:02 ص
"تعليم كفر الشيخ" تتبنى حملة "لا للغش" استعدادا لامتحانات نهاية العام هناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قالت هناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إن المديرية تتبنى حملة "لا للغش"، وعمّمتها على الإدارات التعليمية الـ13 والمدارس المختلفة بأنحاء المحافظة، وأعلنت تدشينها عبر صفحات المديرية وإدارة الإعلام بها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت هناء شهاب، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنها طالبت مديرى الإدارات التعليمية ومسؤولى الإعلام بالإدارات بتبنى حملة لمحاربة الغش بالمدارس، مؤكدة أنها أعطت تعليمات مشددة بمنع الغش فى الامتحانات واتخاذ إجراءات صارمة مع كل من يسهل عمليات الغش.

من جهة أخرى، وجهت وكيل مديرية التعليم بكفر الشيخ، تعليماتها لمديرى الإدارات التعليمية والتوجيهات الفنية بالمتابعة الجادة بالمدارس، والتأكد من الانتهاء من المقررات الدراسية، كما شددت على إتمام الاستعدادات لامتحانات نهاية العام، والسرية فى أعمال الكنترولات والتصحيح بدقة لإعطاء كل طالب حقه.

 

 


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