"تعليم الدقهلية" يشدد على سرية الورقة الامتحانية والالتزام بالمواصفات المقررة

عقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع موجهى عموم المديرية، وذلك لمناقشة الاستعدادات لامتحانات نهاية العام بالمحافظة.

وأكد عبد الرؤوف على متابعة المدارس والوقوف على مدى استعدادها لامتحانات آخر العام، والتأكيد على ضرورة وضع جداول الامتحانات فى مكان بارز وواضح لجميع التلاميذ، والتأكيد على الانتهاء من أعمال الامتحانات العملى وسجلات أعمال السنة وتسليمها لكنترول المدرسة.

والتأكيد على الانضباط التام بجميع المدارس ومنع الإجازات الاعتيادية خلال فترة الامتحانات والتصحيح، والتأكيد على سرية الورقة الامتحانية والالتزام بالمواصفات المقررة والوزن النسبى لها وذلك وفق المعايير التى حددها المركز القومى للتقويم التربوى والامتحانات.

وأوضح على أن امتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسى مسئولية موجهى عموم المواد مسئولية كاملة، بالإضافة إلى ضرورة الابتعاد عن الأمور السياسية والدينية عند وضع الامتحان، وضرورة وضع نماذج للإجابة تتسم بالمرونة وتتضمن جميع الأفكار والإجابات الممكنة، ومتابعة تأمين أماكن وجود الأسئلة بما يضمن سرية الامتحانات وتأمين حجرة الكنترول الداخلى من أبواب ونوافذ وطفايات الحريق.

و تكثيف المرور على المدارس للتأكد من انتهاء كافى الاستعدادات للامتحانات وضرورة وجود المتابع من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى خروج آخر تلميذ، والاهتمام بالامتحانات وانضباط اللجان وعدم السماح بالغش بكافة صوره.

والتأكيد على تطبيق الكتاب الدورى (25) بشأن حضور الطالب بنسبة 85% من إجمالى أيام الدراسة وكذا القرار الوزارى (213) بشأن التقويم الشامل التربوى، والحرص على انتظام العملية التعليمية.