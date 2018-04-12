video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 أبريل 2018 07:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تركيا تكرس احتلالها لعفرين بتشكيل مجلس محلى صورى

الخميس، 12 أبريل 2018 06:16 م
تركيا تكرس احتلالها لعفرين بتشكيل مجلس محلى صورى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان


كتب: محمد الأحمدى - أ ف ب
إضافة تعليق

لم يكتفى العدوان التركى باحتلال مدينة عفرين السورية وطرد مواطنيها وإشهار الأسلحة البيضاء ضدهم فى الشوارع الرئيسية، وحرق العلم السورى وتدمير آثار المدينة، ليعلن رسميا بقاءه فى الأراضى السورية، بل ويزداد غطرسته وتحديه لكل القرارات والقوانين الدولية بتشكيل مجلس محلى صورى، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وأوضحت الوكالة أن المجلس يضم أكرادا وعربا وتركمانا شكل الخميس فى مدينة عفرين السورية التى تسيطر عليها القوات التركية.

وقالت الوكالة الحكومية إن "المجلس المحلى الانتقالى" المكلف تأمين الخدمات فى المدينة يضم 20 عضوا عينوا من مجلس "حكماء" من عفرين خلال عملية تصويت.

وحرصا لإظهار التنوع الأتنى فى عفرين انتخب الأكراد 11 عضوا والعرب 8 اعضاء والتركمان عضوا واحدا.

وقال المصدر نفسه إن الكردى زهير حيدر عين رئيسا للمجلس.

واستولى الجيش التركى ومقاتلون من المعارضة السورية موالون لأنقرة فى 18 مارس على عفرين بعد طرد مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن.

وتعتبر انقرة وحدات حماية الشعب الكردية الجناح السورى لحزب العمال الكردستانى الذى اطلق فى 1984 تمردا داميا على الحكومة التركية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تركيا تعيد 3 من أتباع فتح الله جولن فى عملية سرية بالجابون

تركيا: سنواصل الإجراءات فى عفرين السورية لحين القضاء على كل التهديدات

الرئيس الأوكرانى يقوم بزيارة مفاجئة إلى تركيا

تركيا

سوريا

عفرين

اخبار تركيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

اخبار عفرين




لا تفوتك
الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه

فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه

منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا

منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا

60 ملكة جمال يروجن للسياحة من الأهرامات وأبو الهول

60 ملكة جمال يروجن للسياحة من الأهرامات وأبو الهول

سناب شات تستعد لإطلاق الجيل المقبل من نظارتها Spectacles

سناب شات تستعد لإطلاق الجيل المقبل من نظارتها Spectacles

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة