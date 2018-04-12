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تحرير 1468 مخالفة مرورية وفحص 11 سيارة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 12 أبريل 2018 09:57 ص
تحرير 1468 مخالفة مرورية وفحص 11 سيارة فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية


المنوفية _ محمد فتحي ومحمود شاكر
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شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنة مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن ، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

أسفرت الحملة عن تحرير 1335 مخالفة متنوعة عبارة عن 81 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير،120مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 24 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 22 حالة تحدث فى المحمول، 75 حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 مرو، تم ضبط 1101  ]مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة، عن فحص  11 سيارات مهملة في ميادين المحافظة خوفا من أحتوائهم علي مواد متفجرة.


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