بريطانيا تواصل العمل مع الأمريكان والفرنسيين للرد على هجوم سوريا الكيماوى

بريطانيا تواصل العمل مع الأمريكان والفرنسيين للرد على هجوم سوريا الكيماوىالخميس، 12 أبريل 2018 09:12 م
الكيماوى فى سوريا - ارشيفية
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أفادت قناة سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل، أن الحكومة البريطانية وافقت على مواصلة العمل مع الحلفاء الأمريكيين والفرنسيين لتنسيق الرد على هجوم سوريا الكيماوي.
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