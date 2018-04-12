بريطانيا تواصل العمل مع الأمريكان والفرنسيين للرد على هجوم سوريا الكيماوى







كتب أحمد سامح

أفادت قناة سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل، أن الحكومة البريطانية وافقت على مواصلة العمل مع الحلفاء الأمريكيين والفرنسيين لتنسيق الرد على هجوم سوريا الكيماوي.