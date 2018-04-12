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بريطانيا تواصل العمل مع الأمريكان والفرنسيين للرد على هجوم سوريا الكيماوى

الخميس، 12 أبريل 2018 09:12 م
بريطانيا تواصل العمل مع الأمريكان والفرنسيين للرد على هجوم سوريا الكيماوى الكيماوى فى سوريا - ارشيفية


كتب أحمد سامح
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أفادت قناة سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل، أن الحكومة البريطانية وافقت على مواصلة العمل مع الحلفاء الأمريكيين والفرنسيين لتنسيق الرد على هجوم سوريا الكيماوي.


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