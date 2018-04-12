video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 أبريل 2018 10:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انتحار سائق لمروره بضائقة مالية فى المنوفية

الخميس، 12 أبريل 2018 09:31 ص
انتحار سائق لمروره بضائقة مالية فى المنوفية إسعاف - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

أقدم سائق على الانتحار لمرورة بضائقة مالية، حيث تناول قرصا لحفظ الغلال، ما أدى إلى إصابته بالتسمم ثم وفاته، بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، باستقبال مستشفى منوف العام "أ.ج.م" 17 سنة سائق توك توك مقيم دائرة المركز جثة هامدة ادعاء تناول مادة سامة.

 

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقته ربة منزل مقيمه بذات الناحية قررت بتناول شقيقها قرصا لحفظ الغلال لسوء حالته النفسية لمروره بضائقة مالية، ولم تتهم أحدا ونفت الشبهة الجنائية.

 

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة تناول مادة سامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2729 إدارى مركز السادات لسنة 2018، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتحار شاب عشرينى بإلقاء نفسه فى ترعة الإسماعيلية بالشرقية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

تسمم

السادات




لا تفوتك
البيت الأبيض: لا نستبعد حدوث اشتباك عسكرى مباشر مع موسكو فى سوريا

البيت الأبيض: لا نستبعد حدوث اشتباك عسكرى مباشر مع موسكو فى سوريا

مفصولون من الشرق يجهزون الصندوق الأسود لأيمن نور لفضحه أمام ممولى القناة

مفصولون من الشرق يجهزون الصندوق الأسود لأيمن نور لفضحه أمام ممولى القناة

مطار القاهرة يستقبل أول رحلة طيران روسية بعد توقف عامين

مطار القاهرة يستقبل أول رحلة طيران روسية بعد توقف عامين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

"البرلمان" يستجوب "فيس بوك".. نواب يطالبون باستدعاء ممثل الموقع الأزرق تحت قبة البرلمان ومناقشته فى إجراءات حماية بيانات المستخدمين المصريين.. ونائب يقترح تشريع جديد ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بمصر

"البرلمان" يستجوب "فيس بوك".. نواب يطالبون باستدعاء ممثل الموقع الأزرق تحت قبة البرلمان ومناقشته فى إجراءات حماية بيانات المستخدمين المصريين.. ونائب يقترح تشريع جديد ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة