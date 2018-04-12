انتحار سائق لمروره بضائقة مالية فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أقدم سائق على الانتحار لمرورة بضائقة مالية، حيث تناول قرصا لحفظ الغلال، ما أدى إلى إصابته بالتسمم ثم وفاته، بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، باستقبال مستشفى منوف العام "أ.ج.م" 17 سنة سائق توك توك مقيم دائرة المركز جثة هامدة ادعاء تناول مادة سامة.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقته ربة منزل مقيمه بذات الناحية قررت بتناول شقيقها قرصا لحفظ الغلال لسوء حالته النفسية لمروره بضائقة مالية، ولم تتهم أحدا ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة تناول مادة سامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2729 إدارى مركز السادات لسنة 2018، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.