المقابلة الشخصية لاختبارات الإشتراك فى برنامج التدريب من أجل التوظيف بجامعة القناه







الإسماعيلية – جمال حراجى

نظم مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع المعهد المصرفى، الإختبار التأهيلى للدخول فى برنامج التدريب من أجل التوظيف، وذلك منحه تابعه للبنك المركزى المصرى، ويقدمها المعهد المصرفى طبقا للبرتوكول الموقع بين الجامعة والمعهد.

وذلك برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف مدير مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، وإشراف الدكتورة زينب عوف المدير التنفيذى لتدريب الطلاب بمركز تنمية الموارد البشرية.

وأشار الدكتور محمد شقيدف، فى بيان للجامعة، إلى أن اختبار اليوم عبارة عن مقابلة شخصية، يتم من خلالها التعرف على السمات الشخصية للمتدرب، وإنه فى حالة نجاح الطلاب فى أختبار اليوم، سوف يتم ألتحاقهم بالخطة التدريبية الخاصة بالبرنامج، وهو برنامج تدريبى مكثف مدته 140 ساعة فى المهارات المصرفية، مهارات التعامل داخل البنوك، بالإضافة إلى المهارات الشخصية يقوم بالتدريب خلاله مجموعة من الخبراء المتخصصين من البنك المركزى المصرى.

وبعد حصولهم على البرنامج التدريبى، يقوم المعهد بإرسال بياناتهم لقاعدة البيانات بالبنك المركزى المصرى، مما يزيد من فرص إلتحاقهم بأعمال داخل البنوك.

وأوضح شقيدف أن هذا البرنامج يعد الجولة الأولى ضمن المنحة المقدمة من البنك المركزى المصرى، وسوف يتم الإعلان عن الجولة الثانية قريبا لمن يرغب فى الحصول على فرصة الاشتراك فى البرنامج التدريبى القادم، والمقدم لطلاب الفرقة الرابعة لجميع كليات الجامعة، بالإضافة إلى حديثى التخرج لثلاث سنوات سابقة.